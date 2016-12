Nba: Bryant e James super, Spurs ko

E' la notte delle stelle in Nba . La copertina va ai due fuoriclasse dei Lakers e dei Cavaliers : Kobe Bryant e Le Bron Jame s . Sono loro a trascinare al successo le rispettive squadre. Il campione di Los Angeles ne firma 32 nella vittoria sui Kings 98-95. LeBron ne mette a referto addirittura 35 nel 105-101 di Cleveland sui Raptors. Cade San Antonio, Spurs sconfitti dai Jazz per 100-96 . Crisi New York, 104-93 per New Orleans.

Arriva, invece, una sconfitta per San Antonio, non bastano i 13 punti di Belinelli agli Spurs, A Salt Lake City a fare festa sono i Jazz, finisce 100-96. Continua la crisi di New York, ennesimo ko per i Knicks, questa volta ad opera dei Pelicans per 104-93. Vince anche Miami, battuti i Suns 103-97, grande prova di Chris Bosh con 34 punti realizzati. Successi anche per i Grizzlies sui Mavericks 114-105 e per i Thunder sui Buks 114-101. I Pistons di Datome (ancora fuori per scelta tecnica), perdono 98-86 contro Portland.