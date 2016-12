Eurobasket: Italia nel gruppo di Serbia e Spagna

Si è tenuto a Parigi il sorteggio dei prossimi Europei di basket. All'Italia di Simone Pianigiani è capitato un girone tostissimo: gli azzurri, infatti, sono finiti nel gruppo B in compagnia dei vice-campioni del Mondo della Serbia, e poi di Spagna, Germania, Turchia e Islanda. Il torneo continentale si svolgerà dal 5 al 20 settembre in Francia, Croazia, Germania e Lettonia, con la fase finale che avrà luogo a Lilla, in Francia.