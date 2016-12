Basket, Serie A: colpo Trento, Caserta ancora ko

Riparte la marcia di Trento . La sorprendente matricola, nel monday night della nona giornata di Serie A, vince 90-88 sul parquet del fanalino di coda Caserta , riscattando la sconfitta incassata nell'ultimo turno ad Avellino e conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Scatenato Mitchell , che con i suoi 28 punti trascina la Dolomiti Energia al quinto posto; alla Pasta Reggia non bastano i 35 di Young per acciuffare il primo successo.

Doveva essere la sfida dei migliori marcatori della serie A, Young (21,3) e Mitchell (20,6), e così è stato. L'ex Memphis e Indiana non basta alla Pasta Reggia per mettere ko l'Aquila Trento: i campani partono bene, restano sempre in partita ma alla fine devono inchinarsi.

Sia nel primo che nel secondo quarto è proprio Caserta che prova a scappare (10-8 e 31-21), ma in entrambi i casi subisce il contro-parziale dei trentini che all'intervallo sono sopra di uno (41-42). L'equilibrio prosegue anche nella ripresa e il finale è al fotofinish: dal 79-86 i padroni di casa escono alla grande dal timeout e trovano addirittura il pari (86-86). Vitale sbaglia due volte il tiro del possibile vantaggio Caserta e a due secondi dalla fine subisce la stoppata di un grandissimo Owen (22 punti) che nega alla Pasta Reggia il supplementare e sigilla la vittoria di Trento.