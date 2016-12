Nba: Denver ko, Gallinari spara a salve

I Nuggets di Danilo Gallinari perdono 96-84 sul parquet di Atlanta nella notte Nba. Serata storta per l'ex Olimpia, che parte la panchina e resta a secco nei 14' giocati, sbagliando i sei tiri tentati. Memphis piega Miami 103-87, Oklahoma passa a Detroit (94-96), Portland piega i Knicks 103-99, Dallas travolge Milwaukee 125-102. Vince anche Boston contro Washington (101-93), mentre i Lakers rimediano il 16esimo ko stagionale contro New Orleans.

Gli Hawks dunque si confermano seconda forza della Eastern Conference con una vittoria autoritaria su Denver, a cui non bastano i 29 punti di uno scatenato Wilson Chandler per evitare il terzo ko di fila. Atlanta trascinata dai 23 punti di Paul Millsap. Sono invece quattro le sconfitte consecutive degli Heat, battuti da Memphis: Leuer guida l'attacco dei Grizzlies con 20 punti, i 25 di Wade servono poco a Miami. Durant (28 punti) e Westbrook (22) firmano il successo dei Thunder sui Pistons (solo panchina per Datome). Anthony Davis (23 punti) è l'uomo copertina dei Pelicans che passeggiano sui resti dei Lakers: Kobe Bryant si ferma a 14 punti. I Knicks incassano contro Portland (24 punti di Aldridge) la 18esima sconfitta stagionale.