Basket, Sassari è fuori dall'Eurolega

Finisce l' Eurolega della Dinamo Sassari che in casa, contro l' Unics Kazan , ottiene la settima sconfitta in otto gare: 68-72 . I sardi non aggrediscono la partita e all'intervallo sono sotto di 14 (26-40). Nel terzo periodo Kazan allunga con Jerrells e White fino al +18, ma uno strepitoso Logan ricuce in avvio di ultimo quarto: la sua tripla vale il 60-60. Nel testa a testa finale decidono un canestro di Fisher e due liberi di Antipos.

L'Eurolega del Banco di Sardegna Sassari si avvia mestamente alla conclusione. Il Palaserradimigni potrà ancora assaporare la grande sfida con il Real Madrid di venerdì prossimo, ma senza coltivare quel sogno in cui un po' tutti speravano: la sconfitta contro l'Unics, infatti, costa carissima. La Dinamo è ufficialmente eliminata dalla competizione. Serviva rimontare il pesantissimo -23 dell'andata, ma i russi si rivelano ancora tostissimi. Jerrells guida la squadra con maestria, Fisher e White sono le prime punte, Langford invece non combina un granché. Ma tanto basta all'Unics per partire forte (4-12) e sganciarsi definitivamente a metà del secondo quarto: dal 21-26 e possesso Dinamo, arriva il break di 14-5 che manda Kazan all'intervallo sul 26-40. Per Fisher già 16 punti e 8 rimbalzi all'attivo.

L'intensità della Dinamo è rivedibile, Sacchetti si arrabbia ma non cambia granché. Una tripla di Jerrells scava il solco (35-51), White mette al sicuro il vantaggio e il palazzo si avvilisce (arriva qualche fischio alla fine del terzo quarto). Nell'ultimo periodo il Banco di Sardegna entra in campo con uno spirito diverso. Logan mette 8 punti quasi consecutivi, inframezzati dal long two di Brooks e Sassari si ritrova incredibilmente sul -3 (55-58). Poi ancora Logan infila il 60-60 dall'arco. Ma è Jerrells, con un assist per la tripla di Antipov e con la classica penetrazione mancina, a ridare ai russi il +5. De Vecchi tiene in vita Sassari sparando da lontano e salendo a rimbalzo, ma Antipov chiude i conti dalla lunetta. Alla Dinamo non bastano i 17 di Logan e i 12 di Sanders. Per i russi 23 di Fisher, 14 di James, 11 di Jerrells e appena 5 (in 16') di Keith Langford.