Nba: gli Spurs passano a Philadelphia, Nuggets ok

I San Antonio Spurs, pur senza i veterani Tim Duncan e Tony Parker (tenuti a riposo da Gregg Popovich), vincono 109-103 sul campo dei Philadelphia 76ers, arrivati a zero vinte e 17 perse in questo avvio di stagione. I neroargento, trascinati da uno scintillante Kawhi Leonard da 26 punti e 10 rimbalzi, dominano in lungo e in largo toccando anche il +21, e nel finale è sempre l'MVP delle scorse Finals a mettere il canestro più fallo che chiude la gara sul 104-96 dopo il rientro dei padroni di casa (senza Wroten e Noel), cui non basta un ottimo Michale Carter-Williams da 24 punti, 11 rimbalzi e 7 assist.

Serataccia al tiro per Marco Belinelli (3 su 13) che però firma 11 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in 31 minuti, compresa una clamorosa schiacciata in faccia a Henry Sims. Bel successo in volata dei Denver Nuggets, 103-101 a Salt Lake City contro gli Utah Jazz. La squadra di coach Shaw fa sempre gara di testa, accumula anche un vantaggio di 22 punti, ma nel quarto periodo si fa rimontare dai padroni di casa che pareggiano sul 97-97 con una bomba di Burke, 18 punti, e poi sul 99-99 con un canestro pazzesco di Hayward, 25.

I Nuggets trovano modo di tornare avanti sul 101-99 con Lawson, 15 e 12 assist, mentre Utah fallisce la replica nei secondi conclusivi con Burke che sbaglia la tripla del sorpasso prima che Arthur chiude il match dalla lunetta. Soltanto 14 minuti in campo per Danilo Gallinari che chiude con 6 punti (0 su 4 da tre). Tutto facile per i Los Angeles Clippers che travolgono 127-101 i Minnesota Timberwolves. Gli angeleni, che tornavano allo Staples Center dopo 7 gare in trasferta, dominano grazie a 23 punti a testa di JJ Redick e Blake Griffin. Vincono anche gli Washington Wizards, 107-86 sui Miami Heat. Sempre avanti, la squadra della capitale ha 23 punti da Rasual Butler e 15 con 13 assist della stella John Wall.