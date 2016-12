Nba: i Cavs abbattono i Pacers, Clippers da applausi

Nella notte Nba arriva la terza vittoria consecutiva per i Cavaliers. LeBron e compagni si impongono 109-97 sui Pacers. James ne mette 'solo' 19 mentre il grande protagonista è Kevin Love che chiude la sua gara col record personale in stagione (28 punti con 10 rimbalzi). Non si fermano i Clippers che, contro gli Utah Jazz conquistano il quarto successo di fila col punteggio di 112-96. In grande spolvero Blake Griffin con 28 punti.