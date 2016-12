Basket: Brindisi passa a Cantù

Si apre con la vittoria di Brindisi sul parquet di Cantù l'ottava giornata della regular season di basket. La squadra di Bucchi si impone con il punteggio di 73-63 , sale a 10 punti e in classifica aggancia al quarto posto Milano , impegnata domenica contro Pesaro. Brindisi trascinata dai 23 punti di Delroy James e dai 15 di Elston Turner . A Cantù non bastano i 13 a testa di James Feldeine e Giorgi Shermadini.

Brindisi ha tirato con una percentuale del 52% da due e ha trovato in James un cecchino quasi infallibile dall'arco: lo statunitense ha infilato 5 dei suoi 7 tentativi da tre punti. I pugliesi hanno comandato nel punteggio per quasi tutta la gara, ma dopo essere andati all'intervallo sopra di un solo punto (36-37) è nel terzo quarto che hanno scavato il solco decisivo con un parziale di 21-11. Serata deficitaria al tiro per i padroni di casa, che hanno chiuso con il 43% da due e un deficiario 12% dall'arco, realizzando solo 2 dei 17 tentativi da tre.