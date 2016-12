Eurolega: Milano beffata, vince il Barcellona

Sconfitta amarissima per l' EA7 Emporio Armani Milano che cade 84-80 a Barcellona nella 7a giornata della prima fase di Eurolega. La squadra di coach Banchi, senza capitan Gentile e Moss, comanda il match per larghi tratti (anche a +14 nel primo tempo) ma nel terzo periodo i catalani chiudono lo strappo e nel finale, complici un paio di chiamate rivedibili degli arbitri, costruiscono quel margine decisivo per un successo tutt'altro che meritato.

Al Palau Blaugrana l'Olimpia Milano parte con le marce basse ma pian piano cresce e chiude avanti 19-16 il primo periodo con i canestri di Hackett e Ragland. Nel secondo periodo la manovra dell'EA7 è eccellente, Hackett, Samuels e Cerella salgono in cattedra e gli ospiti toccano il massimo vantaggio sul 36-22 (+14). Il Barcellona però resta a galla: all'intervallo è a -6 e nel terzo periodo, dopo essere tornata a -11 sotto i colpi di un ispirato MarShon Brooks, sorpassa proprio al 30' con una bomba di Oleson.

Il quarto periodo è un susseguirsi di emozioni e di triple, con Melli e Hackett per Milano, e Hezonja e un chirugico Abrines per i catalani. Nel finale Samuels si sente il trascinatore e dopo aver segnato 5 punti di fila, decide di prendersi il tiro del potenziale sorpasso coi suoi sotto 81-80: la palla finisce sul ferro e sul possesso per il Barcellona gli arbitri valutano con un antisportivo quello che sembrava un normale fallo di Melli. Abrines segna il primo libero per l'82-80 ma sbaglia il secondo, la palla resta però ai padroni di casa che fanno 2 su 2 con Doellman per l'84-80 e con 8 secondi sul cronometro chiudono il discorso.

Milano si arrende nonostante un grande prova di Hackett, 23 punti, e Samuels, 16, mentre nel Barcellona spiccano i 18 di Tomic, i 13 di Hezonja e gli 11 di un decisivo Abrines. La classifica del gruppo C, col Barcellona imbattuto e la coppia Panathinaikos-Fenerbahce saldamente alle spalle (5-2), vede l'Olimpia al quarto posto con 2 vinte e 5 perse, davanti a Turow e Bayern Monaco (1-6). Mercoledì prossimo al Forum la squadra di Banchi avrà proprio la sfida chiave coi tedeschi.