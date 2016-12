Eurolega: Sassari crolla ad Istanbul

Ad Istanbul i padroni di casa dell'Efes volano subito sul 14-4 con i canestri del talento croato Saric e le triple dell'ex senese Janning ma la Dinamo Sassari, mai in vantaggio nel match, ricuce fino al 20-19 grazie ad una bomba di Logan e a un flash di Sosa. La risposta dei ragazzi di coach Ivkovic è veemente: break di 14-0 e poi massimo vantaggio sul 37-20. I sardi però non crollano, Logan segna da tre per il -10 all'intervallo e a inizio del terzo periodo il Banco di Sardegna si riporta anche a -7 (45-38).

L'Efes però non concede nulla, in difesa è perfetto contro i solisti di Sassari e poi in attacco capitalizza con un gioco fluido e corale che porta a canestri facili di Saric, Osman e Bjelica, che segna da tre sulla sirena per il 64-49 al 30'. A inizio quarto quarto i padroni di casa producono un altro parziale di 13-2 per volare sul 77-51 e lì Sassari va definitivamente al tappeto. La squadra di Sacchetti viene schiantata a rimbalzo (52 a 36), non si passa la palla (10 assist di squadra contro i 24 dei turchi) e tira male da tre (6 su 29). Sanders è il migliore con 11 punti mentre i turchi hanno 18 punti e 11 rimbalzi del prospetto croato Dario Saric.

Nella classifica del gruppo A Sassari è ultima con una vinta e 6 perse mentre davanti ci sono Nizhny e Kazan con 3 vinte e 4 perse, poi lo Zalgiris Kaunas (4-3) e davanti Anadolu Efes e Real Madrid (5-2).