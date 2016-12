Nba: vincono gli Ital-Spurs, Gallinari ko

Notte ricchissima in Nba con 13 partite nel giorno che precede il Ringraziamento. I San Antonio Spurs , guidati in panchina da Ettore Messina, battono gli Indiana Pacers (6 punti Belinelli) mentre i Denver Nuggets , ko a Phoenix, perdono Gallinari per un problema al ginocchio operato (0 punti in 9 minuti). Vincono le big Memphis, Portland, Golden State, Houston e Toronto ; i Cavs di LeBron James superano Washington e arrivano al 50% di record (7-7).

A San Antonio gli Spurs, con Messina in panchina al posto di Popovich (sotto i ferri per un intervento medico), battono 106-100 gli Indiana Pacers. I neroargento rimontano nel quarto periodo dove vengono trascinati da Ginobili, 28 punti uscendo dalla panchina, e dai 21 a testa di Parker e Leonard. Marco Belinelli chiude con 6 punti e 4 rimbalzi in 17 minuti. Sconfitti invece i Denver Nuggets, 120-112 in casa dei Phoenix Suns, guidati dai 24 punti di Gerald Green e dai 21 con 10 assist di Bledsoe. La brutta notizia riguarda Danilo Gallinari che, dopo 9 minuti (zero punti), ha dovuto abbandondare la gara per un dolore al ginocchio sinistro operato. Con un grande LeBron James che sfiora la tripla doppia - 28 punti, 10 rimbalzi, 8 assist - i Cleveland Cavs vincono nettamente 113-87 contro gli Washington Wizards e tornano al 50% di record, 7 vinte e 7 perse.



Restano ancora al buio i Philaldelphia 76ers che perdono la 15esima gara su altrettante partite (eguagliato il peggior inizio nella storia della franchigia del 1972-73) 99-91 contro i Brooklyn Nets di Joe Johnson, 21 punti. Bella vittoria dei Dallas Mavericks, 109-102 in overtime contro i Knicks. New York, senza Carmelo Anthony, pareggia a fil di sirena sul 95-95 con una prodezza di JR Smith. Nel supplementare però sono Nowitzki, 30 punti, e l'ex di serata Chandler, 17 punti e 25 rimbalzi, a firmare il successo dei texani.



Non perdono colpi le big. Portland vince 105-97 a Charlotte (28 di Matthews), Golden State passa 111-96 a Orlando (28 di Steph Curry dopo i 40 contro Miami), i Raptors sbancano Atlanta 126-115 (27 di DeRozan), i Clippers vincono a Detroit 104-98 (25 di Crawford), i Rockets stendono i Kings 102-89 (26, 7 rimbalzi e 8 assist di Harden), i Grizzlies passano a Los Angeles contro i Lakers 99-93 (19 di Conley e Marc Gasol). Infine i Thunder battono 97-82 gli Utah Jazz con 22 punti di Reggie Jackson e fermano la striscia di 6 sconfitte mentre i Bucks passano 103-86 sul campo dei Timberwolves (11 di Parker e 14 di Wiggins, rispettivamente numero 2 e 1 all'ultimo Draft).