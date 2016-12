Eurocup: Nancy espugnata, Roma vola alle Last 32

Roma da applausi. La Virtus vince 76-64 a Nancy nella settima giornata della fase a gironi di Eurocup e mette in cassaforte la matematica qualificazione alle Last 32 con ben tre turni d'anticipo. Sesta vittoria europea per i ragazzi di Dalmonte, che dopo un primo quarto da incubo cambiano passo e mettono in ginocchio la principale concorrente per la vetta del gruppo C: 18 punti per Gibson, ai francesi non bastano i 18 di Sy.