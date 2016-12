Basket, Serie A: Sassari piega Avellino e vola in testa

Sassari batte 81-75 Avellino nel posticipo della settima giornata di Serie A e vola al comando della classifica agganciando a quota 12 punti il tandem Reggio Emilia-Venezia . La Dinamo di coach Meo Sacchetti, ancora imbattuta al PalaSerradimigni in campionato, soffre per larghi tratti della gara ma conquista i due punti grazie a un ottimo ultimo periodo. Logan mette a referto 20 punti, alla Sidigas non bastano i 23 di Harper .

Dopo la pesante sconfitta di venerdì in Eurolega contro i russi del Nizhny Novgorod, il Banco di Sardegna era chiamato a una prova d'orgoglio davanti ai suoi tifosi per riguadagnare la vetta della classifica. Missione compiuta da Logan e compagni, ma con tanta sofferenza e con una Sidigas Avellino aggressiva fin dall'avvio. La squadra campana di coach Vitucci parte bene chiudendo sul 27-23 il primo quarto per poi subire il sorpasso biancoblù proprio prima dell'intervallo lungo (45-44).

Ma Avellino insiste, chiude il terzo periodo sul +5 (63-58) salvo crollare sul più bello. La partita, infatti, si decide in avvio di ultimo quarto quando Sassari piazza un parziale di 8-0 (è Todic a firmare il canestro del sorpasso). Il finale è punto a punto, ma la squadra sarda resiste al ritorno della Sidigas e brinda alla sesta vittoria in campionato. Chiudono in doppia cifra in cinque: Logan (20 con 5/8 da tre), Sanders (16), Sosa (14), Lawal (13) e Dyson (10). Alla squadra campana, che incassa la seconda sconfitta di fila, non bastano i 23 punti di Harper (3/5 da tre), e i 13 a testa di Gaines e Anosike.