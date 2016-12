Nba: Memphis e Golden State super, Gallinari sorride

Notte di conferme in Nba. Ad ovest non si ferma la marcia di Memphis, Golden State e Portland: i Grizzlies trovano la loro 12.a vittoria su 14 partite asfaltando i Clippers con i 30 punti di Marc Gasol, i Warriors battono a domicilio Okc grazie ai 28 centri di Speights, mentre i Trail Blazers a Boston trovano il settimo successo di fila. Quarto sorriso consecutivo invece per i Nuggets, corsari in casa dei Lakers con i 10 punti di Gallinari.