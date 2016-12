Eurolega: Sassari ko, ora si fa dura

Sassari ha pagato caro un passaggio a vuoto nell'ultimo quarto, proprio quando sembrava avere ripreso in mano una gara in cui aveva inseguito per tutto il primo tempo, chiuso con gli ospiti avanti di 7. Trascinata dal pubblico di casa la squadra di Sacchetti è riuscita ad arrivare fino al +6 all'inizio dell'ultimo parziale (74-68), poi si è spenta la luce: i russi hanno piazzato un devastante parziale di 14-0 che ha tagliato le gambe ai padroni di casa. Rochestie (9 su 17 dal campo per l'ex Siena) ha preso per mano il Nizhny Novgorod, in doppia cifra anche Kinsey (15), Thompkins (13), Parakhouski (12) e Baburin (11). A Sassari, ultima nel girone A, non sono bastati i 17 punti di Sanders, fuori per falli nel finale, i 13 a testa di Sosa e Brooks e i 10 di Dyson.