Nba: tributo dai Raptors, Carter in lacrime

Dopo anni di fischi i Toronto Raptors, in occasione del 20esimo anniversario della nascita della franchigia, decidono di omaggiare Vince Carter, la loro prima grande stella, con un video tributo che ha fatto scoppiare in lacrime l'oro olimpico di Sydney 2000. In una pausa dello scontro tra i canadesi, primi ad est, e i Memphis Grizzlies, primi ad ovest, sul tabellone dell'Air Canada Centre è stato mandato in onda un filmato con le migliori giocate di Carter con la maglia bianco viola, dopo di che tutto il palazzo si è speso in uno scrosciante applauso per l'ex beniamino.