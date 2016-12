Eurocup: crollano Reggio Emilia e Cantù

Serata da dimenticare per le squadre italiane impegnate nel sesto turno di Eurocup . Dopo la bella vittoria di martedì di Roma contro Charleroi, arrivano due k.o. per Reggio Emilia e Cantù . Nel Gruppo A la Grissin Bon cede 75-61 sul campo del Bamberg allenato da Trinchieri e resta ultima con una sola vittoria su 6 incontri. Stessa posizione di classifica nel Gruppo B per la Fox Town, che crolla 80-63 al Pianella contro la capolista Gran Canaria.

Dopo un primo tempo davvero positivo (chiuso avanti 38-36), Reggio Emilia cede di schianto contro il Brose Baskets allenato da Trinchieri e trascinato da un grande Strelnieks (autore di 20 punti) e da un sontuoso Mbakwe che di punti ne mette 12 con 12 rimbalzi. A tenere a galla Reggio non bastano i 14 di Polonara e i 12 di Cinciarini. Con questo ko, la Grissin Bon vede sempre più lontana la qualificazione alla fase successiva.



Al Pianella, invece, non c'è stata partita nemmeno nel primo tempo. Gran Canaria parte infatti fortissimo chiudendo avanti 41-23 all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi gli uomini di coach Sacripanti provano con l'orgoglio a riaprire il match arrivando anche al -12 nel quarto parziale ma per gli spagnoli, ancora a punteggio pieno nel Gruppo B, è stato un gioco da ragazzi amministrare il vantaggio e portare a casa la sesta vittoria in altrettanti incontri. Cantù, ultima, deve vincere le prossime gare per continuare a sperare. Quattro sono i giocatori di Gran Canaria ad essere andati in doppia cifra: Kuric (14), Tavares e Newley (12) e Pauli (10). Per la Fox Town si salva solo Johnson-ODom a quota 14. Nemmeno un punto per il neo-acquisto Shermadini nel giorno del suo ritorno dopo l'esperienza canturina del 2011-2012.