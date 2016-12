Nba: risveglio Lakers, colpo ad Atlanta

Boccata d'ossigeno per i Lakers che ad Atlanta centrano la loro seconda vittoria nella regular season Nba in 11 incontri. Reduci da 4 ko di fila, i losangelini s’impongono 114-109 sul difficile parquet degli Hawks, trascinatore Bryant con 28 punti . Altra sconfitta invece per New York e Okc : i Knicks cadono 117-113 a Milwaukee mentre i Thunder perdono 98-81 coi Jazz. Chiude il programma il colpo di New Orleans, 106-100 a Sacramento con i 28 di Davis.

Alla Philips Arena di Atlanta i Lakers restano avanti dall'inizio alla fine, mettendo in chiaro sin dal primo quarto - con un parziale di 12-0 - che non hanno alcuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale.

Gli Hawks, che all'intervallo sono sotto di 15, arrivano più volte ad un possesso di distanza, nel finale sfiorano l'aggancio (109-111), ma alla fine festeggiano Bryant e compagni.

Gara similie a Milwaukee, dove i Buck volano sino al +26 (85-59), ma nel finale soffrono il ritorno di New York: i Knicks, trascinati dal solito Anthony (26), arrivano sino al 113-115, ma alla fine devono alzare bandiera bianca.

Niente da fare invece per Oklahoma, che dopo un buon primo quarto subisce un parziale di 15-2 prima dell'intervallo e nella ripresa non si risveglia: doppia doppia per Burke che chiude con 20 punti e 14 rimbalzi.

A Sacramento, infine, è ancora una volta il fattore Davis a decidere il match: il fenomenale centro di New Orleans trascina i Pelicans alla vittoria con 28 punti e 9 rimbalzi, seppur i Kings siano rimasti al comando della gara fino alla metà del terzo periodo.