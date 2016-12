Eurocup: Roma travolge lo Charleroi e vola

Troppo evidente la superiorità della Virtus Roma lungo tutto l'arco della partita, una vera e propria festa per i tifosi capitolini: se domenica contro Varese, Roma aveva dovuto sudare sette camicie per mettere in scena una clamorosa rimonta da - 19, stavolta la sfida si mette subito in discesa. Coach Dalmonte alla vigilia aveva invitato i suoi a diffidare dell'avversario, che rispetto all'andata schierava in roster Hutcher e si affidava al tandem Beghin-Mukubu, e invece anche al PalaTiziano è stata una passeggiata. Spettacolare soprattutto l'ultimo quarto, in cui Roma piazza un terrificante 30-13 di parziale contro i demoralizzati avversari. Roma fa turnover e trova nel già citato Jones (19), in Jordan Morgan (17 con 8 rimbalzi) e in Melvin Ejim (15 con 2 su 3 da tre) i migliori marcatori, agli ospiti non basta un Dylan Page da 16 punti. Roma sale a quota 5 vinte e 1 persa (la sfortunata trasferta in casa del Nymburk) ed è sempre più vicina alla qualificazione; lo Spirou invece resta ultimo nel Gruppo C con un solo successo in sei gare.