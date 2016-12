Basket, Serie A: derby a Milano, travolta Cantù

Il derby è di Milano. Va all'Olimpia il posticipo della sesta giornata della Serie A di basket: al Forum di Assago i campioni d'Italia demoliscono 83-64 Cantù e agganciano Cremona e Sassari a quota 8 in classifica. Finalmente è il momento dei nuovi arrivi: sono infatti Linas Kleiza (18 punti), Marshon Brooks (14) e Joe Ragland (17) a scavare il solco decisivo in favore dell'EA7, alla squadra di Sacripanti non basta un Johnson-Odom da 17 a referto.