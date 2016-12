Basket, serie A: è super derby fra Milano e Cantù

Il match clou della sesta giornata di serie A è ovviamente il derby lombardo fra Milano e Cantù. Al Forum l'EA7 Emporio Armani riceve l'AcquaVitasnella: entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in coppa, l'Olimpia in Eurolega in casa contro i polacchi del Turow mentre i brianzoli in Eurocup contro i belgi di Ostenda (primo successo dopo quattro stop). Inoltre Milano e Cantù sono anche appaiate in classifica in campionato con 3 vinte e due perse, e rincorrono Reggio Emilia, Sassari e Venezia.

"E' una delle grandi classiche del nostro basket, tra due squadre e due tifoserie che spero si rivelino all’altezza delle aspettative. Giocheremo in un Forum gremito che conto diventi spinta fondamentale per centrare un successo prestigioso. I nostri avversari arrivano in un eccellente momento di forma, grazie ai successi ottenuti in campionato contro Sassari e in Eurocup contro Ostenda", ha detto Luca Banchi, coach dell'EA7 Emporio Armani Milano. Al Forum andrà in scena il derby numero 153 della storia: nei precedenti l'Olimpia comanda 88-65 su Cantù, 59-18 nelle partite giocate a Milano, 44-29 per i brianzoli in territorio esterno. Curiosamente, Milano e Cantù si sono incontrate in una finale di Coppa dei Campioni, nel 1983 a Grenoble (69-68 per l’allora Ford), ma non si sono mai incontrate in una finale scudetto. Negli ultimi tre anni le due squadre hanno diviso le vittorie. Nella storia dei due club, la sfida più appassionante fu la semifinale scudetto del 1981 quando Cantù eliminò Milano sbancando San Siro dopo tre supplementari con 32 punti del 19enne Antonello Riva, ovvero il giocatore più rilevante – assieme a Renzo Bariviera - che abbia militato in tutte e due le squadre.