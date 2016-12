Basket, Serie A: colpo Reggio Emilia, Trento ok

Ma partiamo dalla prova della Pallacanestro Reggiana, che lotta e porta un casa un match tiratissimo contro la Sidigas Avellino, trionfando nell'atmosfera rovente del PaladelMauro. Decisive per coach Menetti le prestazioni maiuscole di Polonara e Lavrinovic, che da soli segnano quasi la metà dei punti siglati dalla Grissin Bon (42). Gli ospiti ad inizio quarto periodo devono però rincorrere, con Avellino avanti 70-67. Entusiasmanti gli ultimi 7' del match, con Reggio Emilia che prima impatta sul 76-76 grazie alla schiacciata di Cervi, poi gli irpini si rifanno sotto grazie al lay up di Cavaliero (81-81). Subito dopo però Lavrinovic sfrutta un'ingenuità di Anosike (16 punti per il nigeriano) e subisce fallo dall'arco. Il lituano va in lunetta dove segna tutti i tre liberi e da lì in poi Reggio non si volterà più indietro, con Della Valle che chiude la pratica per il 94-88 finale proiettando la squadra di Menetti al primo posto solitario con 10 punti in classifica.



Da Avellino ci spostiamo più su, a Trento, per il secondo successo consecutivo in campionato della Dolomiti Energia: coach Buscaglia contro Pistoia può contare su un quintetto base in forma smagliante, con quattro giocatori su cinque che vanno in doppia cifra. Il migliore al PalaTrento è Tony Mitchell (19 punti e 6 falli subiti dall'ex Milwaukee Bucks). Partita mai in discussione, con gli ospiti che provano a reagire nel secondo quarto piazzando un parziale di 25-16, ma nel terzo e quarto periodo Trento mette il turbo e vola via fino all'86-72 finale grazie anche ad Owens e Keaton. Tre partite vinte e tre perse in campionato per Trento, mentre Pistoia incappa nel secondo ko di fila e rimane con quattro punti in classifica.