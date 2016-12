Basket: Crespi esonerato dal Laboral Kutxa

E' durata solo quattro mesi l'avventura di Marco Crespi sulla panchina del Laboral Kutxa Baskonia. L'ex coach di Siena è stato esonerato dopo la sconfitta 66-86 contro il Crvena Zvedza in Eurolega. L'italiano che ad agosto era succeduto a Scariolo paga le scelte sbagliate di mercato e il brutto avvio di stagione. In campionato la squadra si trova al 12.esimo posto con quattro sconfitte e due sole vittorie. Anche in Eurolega le cose non sono andate per il meglio con due ko e due successi.