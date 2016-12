Nba: i Grizzlies fanno festa sulla sirena, Sixers asfaltati dai Mavs

Al FedEX Forum non si ferma la corsa dei Grizzlies che, sotto di 26 punti nel secondo quarto, completano la rimonta soltanto sulla sirena con un buzzer-beater di Courtney Lee da posizione impossibile (dietro al canestro). Ai Kings non bastano i 25 di Rudy Gay per espugnare Memphis. Avvio di stagione davvero da dimenticare per i 76ers che, contro Dallas, perdono la loro ottava gara su otto fin qui disputate. Incredibile il parziale (73-29) con cui le squadre vanno negli spogliatoi all'intervallo lungo. Nowitzki ne mette 21 di punti mentre Monta Ellis ne confeziona 17. Per i Mavs si tratta della vittoria con la maggiore differenza punti nella loro storia.



I Bulls espugnano l'Air Canada di Toronto ma devono fare i conti con un nuovo infortunio di Derrick Rose, uscito nel corso del quarto quarto dopo aver messo a segno 20 punti. Il numero 1 di Chicago è stato costretto ad abbandonare la gara per un problema al ginocchio sinistro. Al termine del match, però, è lo stesso Rose a rassicurare i tifosi parlando di infortunio di poco conto e della possibilità di rivederlo già sul parquet nei prossimi giorni. Seconda vittoria consecutiva, infine, per i Warriors che si impongono 107-99 sui Nets. Grande trascinatore di Golden State è Klay Thompson con 25 punti mentre Stephen Curry si ferma a 17. In doppia doppia Andrew Bogut con 11 punti e 14 rimbalzi. Top scorer per Brooklyn è Karrett Jack con 23 punti.