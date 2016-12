Basket, Eurolega: Milano respira, battuto il Turow

Il +19 finale non deve ingannare. In una gara dall'andamento schizofrenico Milano allunga più volte ma non riesce mai a scrollarsi di dosso gli avversari, che alzano bandiera bianca solo negli ultimi minuti del match. Nel primo quarto i riflettori sono tutti per Ragland, che con tre triple di fila spiana la strada al buon avvio di Milano. Dopo 10' l'EA7 conduce 26-16. I polacchi però riescono a ricucire e a mettere la testa avanti grazie al parziale di 17-5 in avvio di secondo quarto (31-33). Si va avanti punto a punto fino alla sirena: all'intervallo lungo Milano è avanti solo di 2 (40-38).

Nel terzo l'EA7 parte a razzo, vola sul +13 (57-44) con un super Ragland e sembra avere in pugno la gara. Milano però smette di giocare e i polacchi, trascinati da Taylor (15 punti) e Jaramaz (14), gelano il Forum con un contro parziale di 15-1 che gli consente di tornare avanti all'inizio dell'ultimo parziale (58-59).

L'EA7 ha il merito di non perdere la testa, Gentile prende il testimone da Ragland e infila i canestri che tirano fuori la squadra dalle sabbie mobili. Milano riprende saldamente in mano la partita e dilaga con un parziale di 32-14 nell'ultimo periodo. Moss realizza 7 dei suoi 12 punti nei 90 secondi finali e sigilla il successo dell'Olimpia.