Basket, colpo Cantù: torna Shermadini

Shermadini, grande protagonista due anni fa in maglia Bennet sotto la guida di Andrea Trinchieri, è senza squadra e ha deciso di far ritorno in quella piazza che tante soddisfazioni gli ha regalato. Regalo di Natale anticipato per i tifosi canturini: la squadra è stata autrice di una buona partenza in campionato (6 punti in cinque giornate), mentre in Eurocup la FoxTown ha perso le prime quattro gare e si ritrova ultima nel Gruppo B a quota zero punti.