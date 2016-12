Nba: Warriors implacabili, crollano i Rockets

I Warriors dettano legge in questa prima parte di stagione Nba . La franchigia di Golden State sconfigge 98-87 i Rockets a Houston e resta l'unica imbattuta della Lega. Grande protagonista della serata è Stephen Curry con 34 punti e 10 rimbalzi; assente per influenza, dall'altra parte, Dwight Howard . Tornano al successo i Clippers che sconfiggono 106-102 i Blazers con 30 punti di J.J. Redick e i 22 con 11 assist del solito Chris Paul.

I campioni in carica di, privi diinfortunato, perdono 100-99 in casa con i. A trascinareci pensa ancora una voltacon i suoi 27 punti e 11 rimbalzi. In casasono 28 i punti messi a segno da. I texani hanno sulla sirena la possibilità di segnare il canestro del successo ma il pallone disi ferma sul ferro.

A Est prima battuta d’arresto per i Bulls (ancora orfani di Rose) che, allo United Center di Chicago, perdono 106-101 per mano dei Celtics (con Rondo fermo ai box) . Ai padroni di casa non bastano i 26 punti di Aaron Brooks e i 19 di Pau Gasol. Tra le fila di Boston sono infatti sono infatti ben sette i giocatori a finire in doppia cifra con Kelly Olynyk autore di una doppia doppia (18 punti e 11 rimbalzi).

Risorgono gli Heat che, dopo due sconfitte consecutive, tornano alla vittoria (102-92) contro i Timberwolves. Dwyane Wade e Chris Bosh, autori rispettivamente di 25 e 24 punti, tengono a galla Miami soprattutto nel finale dell'ultimo parziale quando Minnesota si è portata sul -4 (92-88) a 2 minuti e 30 dalla sirena.