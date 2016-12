Basket, Serie A: prima gioia per Pesaro, Roma ribaltata

Una super rimonta che vale la prima vittoria in campionato. Pesaro batte Roma 89-87 nell'anticipo della quinta giornata di Serie A e trova il primo successo stagionale dopo quattro ko consecutivi. Sotto di 18 punti sul finire del secondo quarto, la Consultinvest ribalta l'Acea nella ripresa grazie alla brillante prestazione di Anthony Myles , autore di 27 punti, molti dei quali decisivi per la rimonta: l'Acea, già al terzo stop, dura solo un tempo.

Tre minuti di Pesaro, poi è subito Roma: l'ex Stipcevic (16) trascina gli ospiti fino al +13 di fine primo quarto (17-30), che si trasforma addirittura in +18 al 16', massimo vantaggio (27-45). A cavallo dell'intervallo lungo arriva la reazione dei padroni di casa grazie ai canestri dello scatenato Myles che riporta la Vuelle sul 49-56. Il secondo tecnico e la conseguente espulsione di Ross scalda l'Adriatic Arena, che spinge i biancorossi sino all'aggancio a metà dell'ultimo periodo: 76-76. L'Acea con le ultime forze torna sopra, ma l'inerzia del match è ormai tutta dalla parte di Pesaro: Raspino è preciso dalla lunetta, Jones no. E la Vuelle può far festa.