Basket, Eurocup: incubo Cantù, Roma combatte e poi si inchina

Serata da dimenticare per le italiane in Eurocup: nel quarto turno della fase a gironi, sconfitte esterne per Cantù e Roma . Brianzoli che rimandano l’appuntamento con la prima vittoria europea dopo il ko in Francia per 75-66 contro il Digione, mentre gli uomini di Dalmonte battagliano strenuamente fino al terzo overtime a Praga contro il Nymburk , ma alla fine i padroni di casa la spuntano 89-87. Primo ko per la Virtus nel Gruppo C.

Partiamo dalla Tipsport Arena di Praga, dove la squadra di Dalmonte arriva per difendere l’imbattibilità nel Gruppo C. Roma che all’intervallo però è costretta ad inseguire, con il terzo periodo che comincia sul punteggio bassissimo di 32-27 per il Nymburk. I giallorossi fanno valere la maggior fisicità a rimbalzo e riescono a mettere la testa avanti alla fine del quarto grazie al lay-up di De Zeeuw su assist di Stipcevic (18 punti finali per il play croato). Jones e compagni nell’ultimo periodo sono costretti a rincorrere, e sotto di due a 24” dalla fine è proprio l’ex Nuggets a capitalizzare al meglio una penetrazione che manda tutti all’overtime sul punteggio di 56-56. La vera partita comincia ora: Simmons e l’ex di serata, Darius Washington, sono una spina nel fianco della difesa di coach Dalmonte, che però si aggrappa a Triche per rimanere in partita: l’ex Michigan State a 4” dalla sirena segna il primo libero, sbaglia il secondo ma si ritrova la palla in mano e dopo il rimbalzo firma il 69-69. Secondo overtime a Praga che non serve a sancire la partita, perché Stipcevic spreca il buzzer beater sul 75-75, mandando tutti al terzo tempo supplementare. La maratona della Tipsport Arena che si chiude con tiri a liberi a ripetizione, da una parte e dall’altra: Roma spende il fallo con Gibson per provare a rientrare (88-85), i padroni di casa mandano intelligentemente in lunetta Stipcevic, il croato fa due su due ma Houska è freddo in egual misura e chiude i conti sull’89-87 per la squadra di Kemzura. Prima sconfitta in Eurocup per la Virtus Roma dopo tre successi, anche se la squadra di Dalmonte rimane in vetta al Gruppo C: nel prossimo turno i giallorossi ospiteranno i tedeschi dell’Oldenburg.



Decisamente meno grintosa la prestazione di Cantù: col Dijon la squadra di Sacripanti rimane a contatto nel primo tempo (32-27 all’intervallo) grazie ai 24 punti di un Johnson-Odom che predica nel deserto, salvo poi venire asfaltata nel terzo periodo con un parziale di 26-12 che permette ai padroni di casa di volare via e chiudere la pratica nell’ultimo quarto, quando Cantù si porta sin sul -8 senza mai riuscire a dare la sferzata decisiva per far partire la rimonta. Situazione sempre più complicata nel Gruppo B per la formazione brianzola, che dovrà reagire sin dal prossimo match contro l’Ostenda per non accantonare il discorso qualificazione.