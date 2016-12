Basket, Eurocup: Reggio Emilia ko a Saragozza

Nuovo passo falso in Eurocup per Reggio Emilia. A Saragozza, nella quarta giornata della fase a gironi, la squadra di Menetti rimedia la terza sconfitta di fila nel torneo dopo quelle contro Paris-Levallois e Strasburgo: finisce 93-79 per i padroni di casa, guidati da Katic (18 punti, 9 rimbalzi) e Jelovac (17 punti). Solo Cinciarini (17 punti) e Polonara (16) in doppia cifra per la Grissin Bon, penalizzata da un avvio disastroso.