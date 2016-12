Nba: Clippers show, Gallinari a secco

Sei gare e il solito spettacolo in Nba . Sconfitta interna per i Denver Nuggets contro i bollenti Sacramento Kings : zero punti per Danilo Gallinari . Ritrovano la vittoria i Los Angeles Clippers che battono i Jazz guidati dal solito duo Chris Paul-Blake Griffin . I Dallas Mavericks resistono al ritorno dei Boston Celtics e si impongono sul parquet di casa mentre continua la marcia da imbattute (4-0) di Rockets e Grizzlies che stendono 76ers e Pelicans.

A Denver i Nuggets cadono 110-105 contro i bollenti Sacramento Kings, alla terza vittoria di fila. I californiani vengono guidati dai 21 punti di Collison e dai 19 di Cousins mentre per i Nuggets ci sono i 16 Afflalo e McGee. Prova opaca per Danilo Gallinari che, per la settima volta in carriera, chiude a zero punti: 0 su 6 al tiro in 14 minuti per l'ex Olimpia Milano.

Tornano al successo i Los Angeles Clippers che piegano, non senza soffrire, gli Utah Jazz 107-101. Spettacolare prova del duo Chris Paul-Blake Griffin: CP3 firma la tripla doppia da 13 punti, 10 rimbalzi e 12 assist mentre l'ala stampa 31 punti. Restano imbattute - 4 vinte e 0 perse - Houston e Memphis.

I Rockets passano 104-93 a Philadelphia contro i giovani 76ers trascinati da 24 punti con 6 triple di Ariza e soprattutto dai 35 con 9 rimbalzi e 5 assist di un maestoso 'Barba' James Harden. I Grizzlies piegano 93-81 i New Orleans Pelicans con le doppie doppie - punti e rimbalzi - di Randolph, Marc Gasol e Allen.

Successo in volata dei Dallas Mavericks 118-113 contro i Boston Celtics: i biancoverdi, con 35 punti di Green e 32 di Bradley, rimontano da -31 a -1 (114-113) ma nei secondi finale i padroni di casa si salvano. Spiccano i 29 punti di Parsons e i 27 di Nowitzki per i texani.

Infine, facile vittoria 116-85 dei Brooklyn Nets sugli Oklahoma City Thunder, sempre senza Durant e Westbrook: 11 su 23 da tre e sei uomini in doppia cifra per i newyorkesi.