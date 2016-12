Basket, Serie A: Milano cade ad Avellino

Nel monday night della 4.a giornata di Serie A l' Olimpia viene battuta 73-69 ad Avellino e incassa la prima sconfitta in campionato, lasciando a Sassari la vetta solitaria: è la prima, storica volta per i sardi. Partenza ad handicap per i campioni d'Italia (20-3 di parziale all'8'), che restano staccati per tre quarti e solo nel finale tentano un'impossibile rimonta. La Sidigas vince con pieno merito e sale a 4 punti, l'EA7 resta ferma a 6.

E' dunque Avellino a far scattare la festa di Sassari. Gara perfetta degli uomini di Frank Vitucci, che fermano la striscia vincente dell'Olimpia in regular season a quota 22. La Sidigas parte fortissimo e con un mega parziale nel primo quarto mette una seria ipoteca sulla gara, con l'EA7 costretta a rincorrere. Senza la regia dello squalificato Hackett, Milano stenta a rientrare in partita e rimane pesantemente sotto per tre quarti. Poi l'orgoglio dei campioni d'Italia, unito alla vena di capitan Gentile (21 punti, ma 1/5 da tre per lui), favorisce la rimonta fino al -5 a due minuti dalla sirena. Sono i liberi di Banks dopo il tecnico fischiato a Melli a far esplodere l'entusiasmo del PalaDelMauro. Avellino chiude con Gaines miglior marcatore a 16 punti e si prende il nobile scalpo dell'Olimpia, che venerdì è chiamata alla complicata sfida di Eurolega nella tana del Panathinaikos.