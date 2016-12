Basket, Serie A: Sassari incontenibile, Cantù travolgente, Venezia stende Varese

Quattro su quattro per la Dinamo: al Palalottomatica i sardi, reduci dalla pesante sconfitta di Kazan in Eurolega, ritrovano la retta via e comandano dall'inizio alla fine contro l'Acea. La miglior prestazione del match è di Dyson, che con 21 punti trascina la squadra di Sacchetti ad un netto successo nonostante i capitolini, soprattutto nel terzo quarto, tentino e riescano in una rimonta tutto cuore. Gara pressoché perfetta degli uomini di Pino Sacripanti, che lasciano Bologna a quota 2 in classifica e agganciano i cugini di Varese. Cantù manda cinque uomini in doppia cifra (il migliore è Awudu con 18 punti) e scava il solco decisivo soprattutto nell'ultimo quarto, con un 24-12 che non lascia scampo alla Granarolo. Altra sconfitta beffarda per Varese, che dopo il triplo supplementare di settimana scorsa contro la Reggiana dilapida un altro cospicuo vantaggio e si fa scavalcare nel finale da Venezia, alla terza affermazione dell'anno. Tra i padroni di casa grandissima prova dell'ex Milano Jeff Viggiano, autore di 27 punti: decisiva è però la tripla di Goss, a cui non riesce a replicare Diawara sulla sirena. Pozzecco assaggia il sapore della sconfitta per la seconda domenica consecutiva, Varese resta a quota 4 in classifica. Un'ottima prova collettiva e difensiva consente a Pistoia di espugnare 63-59 il PalaMaggiò: a Caserta non bastano i 26 punti di Sam Young, uomini di Lele Molin ancora fermi a quota 0 in classifica in compagnia di Pesaro. Si sblocca invece Capo d'Orlando, al primo successo dell'anno: i ragazzi di Griccioli vincono 78-76 a Cremona e ringraziano l'ex Georgetown Austin Freeman, con 25 a referto.