Nba: Heat ok al debutto, Lakers travolti

Comincia con una vittoria contro Washington il post LeBron James di Miami in Nba. Gli Heat, al debutto stagionale, si impongono 107-95 con 26 punti di Chris Bosh. Esordio ok anche per Chicago, Knicks battuti 104-80: buona la prima in maglia Bulls di Pau Gasol, autore di 21 punti. I 31 punti di Kobe Bryant non bastano ai Lakers, travolti 119-99 dai Suns. Gallinari (7 punti) vince il derby con Datome (solo panchina): Denver piega Detroit 89-79.