L'Nba riparte e Danilo Gallinari è carico. Dopo 18 mesi di assenza dal parquet, l'ex giocatore di Milano si appresta a tornare tra i grandi protagonisti del campionato Usa. E per mostrare a tutti la sua voglia di ricominciare a giocare, durante alcune riprese video con i Nuggets, si affida a un ballo "propiziatorio" in perfetto stile hip-hop. Vedere per credere.