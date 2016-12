LeBron James di nuovo papà: è nata Zhuri

Fiocco rosa per LeBron James: l'asso di Cleveland è diventato di nuovo papà, per la terza volta. Benvenuta dunque a Zhuri, la prima figlia femmina per "The Chosen One" e Savannah Brison, già genitori di due maschietti: LeBron James Jr, di 10 anni (e già alle prese con la palla a spicchi) e James Bryce Maximus, di 7. La piccola è nata lo scorso 22 ottobre in un ospedale di Akron, nell'Ohio, proprio dove è nato il cestista.

Tempistiche perfette per la terzogenita della stella Nba: "The King" tornerà in campo per l'esordio dei Cavaliers nella notte italiana tra giovedì e venerdì. Sarà il ritorno da protagonista alla Quicken Loans Arena di LeBron James, che sfiderà New York. Prime notti insonni permettendo.