Basket, serie A: Cantù ko a Trento, Roma corsara

Dopo lo spettacolo dell'anticipo con il successo di Reggio Emilia contro Varese al terzo supplementare, la domenica della terza giornata di A vede il primo storico successo della neopromossa Aquila Trento che piega 83-71 Cantù . Prima vittoria stagionale anche per Avellino , 69-60 contro Pesaro , mentre Roma vince in volata 73-70 a Capo d'Orlando. Successo interno per Bologna , 79-73 contro Caserta, mentre la sorprendente Cremona vince 83-76 a Pistoia .

Cantù non smaltisce le scorie del match di Eurocup perso con gli Artland Dragons e cade anche a Trento sul campo della neopromossa Dolomiti Energia. L'Aquila si impone 83-71 e festeggia la prima storica vittoria nella massima serie A: protagonisti Tony Mitchell, 26 punti, e Jamarr Sanders, 16. Soffre ma vince in volata la Virtus Roma, 73-70 in Sicilia contro Capo d'Orlando. I giallorossi resistono al ritorno dell'Upea nel finale, trascinata dai 'vecchietti' Soragna e Basile (il migliore Archie con 22 punti), e blindano il successo coi liberi di Gibson, 11 punti (spicca Triche con 14).

La Virtus Bologna si impone 79-73 contro la PastaReggia Caserta resistendo alla rimonta dei campani nel quarto periodo: Mazzola, 18 punti, e Ray, 16, vanificano i 33 punti di un pazzesco Sam Young per la Juve. Prima vittoria in campionato anche per la Sidigas Avellino che con un Anosike da 10 punti e 19 rimbalzi e 18 di Hanga piega 69-60 Pesaro, cui non bastano i 26 di LaQuinton Ross. Colpo esterno della Vanoli Cremona che vince 83-76 in casa di Pistoia. Nella squadra di Pancotto brilla Hayes, 23 punti, mentre il migliore della Giorgio Tesi Group è Andrea Cinciarini, 17 punti. Da segnalare nelle file toscane il debutto di Davide Moretti, classe 1998 e figlio di coach Paolo: per lui 8 minuti senza punti sul parquet.