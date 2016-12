Eurolega: Sassari combatte ma vince l'Efes

La Dinamo, in un Palaserradimigni di Sassari pieno e entusiasta per la prima assoluta in Eurolega, parte un po' contratta e l'Anadolu Efes, una delle candidate alla Final Four, vola subito sul +11 e chiude avanti 24-18 il primo periodo.

Superata la timidezza iniziale la squadra di Sacchetti cresce e grazie alle bombe di un bollente Jerome Dyson, arriva fino al -2 (36-34); all'intervallo però è 47-40 per i turchi di Ivkovic.

Nel terzo periodo la musica non cambia, con la Dinamo che perde diversi palloni e sprofonda sotto i colpi di Krstic, 15 punti, e dell'ex senese Janning, 14, ma poi risale e arriva anche al -1 sul 57-56. Una volta lì però sono sempre Janning con una bomba e Krstic con una schiacciata a firmare il nuovo allungo dei turchi.

Nel quarto periodo è Sanders, con la sua intensità, a prendere per mano la Dinamo, e poi Dyson con una bomba firma il -4 (79-75). E' l'ultimo sussulto perchè l'Efes chiude i conti coi liberi di Osman e Draper.

Nel girone A, quello di Sassari, arriva la vittoria in volata del Real Madrid in Russia contro l'Unics Kazan di Langford e Jerrells per 76-75 grazie al tiro a fil di sirena di Llull, mentre lo Zalgiris Kaunas travolge 97-63 il Nizhny Novgorod che nella prima giornata aveva steso la Dinamo. Nel gruppo B l'Unicaja Malaga batte 87-84 l'Alba Berlino con la bomba a fil di sirena di Vasileiadis mentre i francesi del Limoges superano 71-60 il Cedevita Zagabria. Infine per il gruppo D c'è il successo 63-57 al Pireo dell'Olympiacos sul Laboral Kutxa di coach Marco Crespi.