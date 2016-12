Eurocup: festa Roma, Cantù beffata

Serata agrodolce per i colori italiani nella serata di Eurocup. Nel Gruppo C l'Acea Roma conquista la seconda vittoria consecutiva battendo 84-79 Nancy al PalaTiziano e resta al comando a punteggio pieno. Crolla invece nel Gruppo B in casa la Foxtown Cantù, sconfitta 77-78 dagli Artland Dragons, nonostante una clamorosa rimonta nel finale. Quello odierno è il secondo ko di seguito per i canturini, ultimi con 0 punti all'attivo.