Eurocup: Reggio Emilia cade col Paris Levallois

Dolorosa la trasferta in Francia per la Pallacanestro Reggiana: nella 2a giornata di Eurocup Reggio Emilia non riesce a dare seguito al successo contro il quotatissimo Bamberg e perde 88-76 in casa del Paris-Levallois. Al Palais des Sports Marcel Cerdan, non bastano i 18 punti di Della Valle ed i 19 di Mussini per evitare il primo ko europeo della stagione alla squadra di Menetti, in piena emergenza infortuni dopo gli infortuni di Darius Lavrinovic e Diener.

Contro i campioni della scorsa Coppa di Francia i biancorossi partono forte grazie alle triple in avvio di Cinciarini e Mussini, quest’ultimo top scorer per gli ospiti con 19 punti ed un economico 4 su 7 al tiro. I padroni di casa però a metà primo quarto mettono la testa avanti, e grazie alle triple di Sane chiudono in vantaggio 20-19 nel primo quarto. Nel secondo quarto la squadra di Menetti gioca punto a punto, grazie al lavoro sporco sotto canestro di Lavrinovic (13 punti con 6 rimbalzi) ma il Paris-Levallois tira con percentuali pazzesche da tre punti (58% finale con un 14 su 24 complessivo). L’ex Varese Mike Green rimane in disparte, e lascia il palcoscenico a Ford e Sane (34 punti in due). All’intervallo lungo Reggio rientra negli spogliatoi sul 42-38 in favore degli avversari, ma è nel terzo periodo che la squadra transalpina scava il solco decisivo: un 29-16 di parziale che non lascia speranze di rimonta a Della Valle e compagni. L’ex Ohio State (18 punti alla sirena finale) è uno degli ultimi ad arrendersi, assieme a Mussini, e proprio dai giovani che devono ripartire gli emiliani, in attesa di recuperare Diener e Darius Lavrinovic. La sirena dell’ultimo quarto certifica l’88-76 finale. Nel prossimo turno Reggio Emilia cercherà di rialzarsi con il sostegno del PalaDozza contro lo Strasburgo.