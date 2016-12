Nba: Belinelli non basta, Spurs battuti

In preseason Miami batte San Antonio 111-108 all'overtime nella prima sfida dopo le finali Nba. Agli Spurs non bastano i 18 punti di Marco Belinelli, miglior realizzatore dei campioni in carica. A trascinare gli Heat, senza Bosh e Wade, ci pensa la matricola Shabazz Napier (25 punti). Danilo Gallinari ne realizza 12 nel successo dei Nuggets sui Clippers (104-93), ancora panchina per Gigi Datome nella vittoria dei Pistons sugli Hawks (104-100).