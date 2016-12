Basket, Serie A: vince Cremona, gran colpo a Reggio Emilia

Partenza equilibrata a Reggio: i primi a scappare sono i padroni di casa (12-6), ma la Vanoli resta aggrappata grazie a un Clark superlativo (per lui anche 9 rimbalzi e 2 assist) e sul finire del primo quarto mette la testa avanti: 17-19. Senza strappi il secondo parziale: nessuna delle due squadre riesce a scappare a più di un possesso di vantaggio e a fine primo tempo il tabellone dice 32-32. Parziale di 5-0 per Cremona in avvio di ripresa e immediato controparziale di 6-0 della Grissin Bon, a confermare ancora una volta il massimo equilibrio sul parquet del PalaBigi. La Reggiana però riesce a rimanere stabilmente davanti, scavando il massimo vantaggio (60-52) a inizio dell'ultimo quarto con un super Cinciarini (14 punti, miglior realizzatore dei suoi). Pancotto chiama il timeout e la Vanoli torna in partita sempre grazie a Clark (62-61). L'aggancio arriva grazie ad Hayes (68-68) a poco più di un minuto dalla fine: Cinciarini fa uno su due dalla lunetta e ancora Hayes (che chiude con 13 punti) confeziona il sorpasso degli ospiti. Nel finale fallo sistematico cremonese e l'errore finale di Kaukenas che dà il via alla festa biancoblù.