Basket, Eurolega: cuore Sassari, ma non basta

Esordio sfortunato per Sassari in Eurolega : la Dinamo, alla prima assoluta nel torneo, perde 88-86 sul parquet del Nizhny Novgorod . Dopo un avvio sontuoso, con un primo parziale di 9-0 e il primo tempo chiuso sul 47-43, la squadra sarda cala in avvio di terzo quarto, subisce il sorpasso dei russi ma riesce a restare in gara fino alla fine. Sulla sirena il ferro dice no a un tiro da sotto di Dyson che avrebbe portato la sfida all’overtime.

Alla Cec Nagorny Arena, la Dinamo di coach Meo Sacchetti entra sul parquet per nulla intimorita dall’emozione. Anzi, il primo parziale è un 9-0 da applausi e il primo quarto si chiude con Sassari avanti di 11 (25-16). Il monologo sardo spaventa il Nizhny Novgorod, che però riesce a ricomporsi e a reagire nel secondo quarto, chiuso con la Dinamo ‘solo’ a +4 (47-43). Il top scorer del primo tempo è Logan che mette a referto 14 punti, ma brillano anche Sanders (che chiuderà a quota 14 con 4/5 da tre), Dyson e Brooks. La gara cambia radicalmente in avvio di terzo quarto, quando Sassari inizia ad accusare problemi in attacco. I russi ne approfittano e volano a +10 grazie a cinque punti consecutivi di Rochestie. Ma la Dinamo non ci sta e le bombe di Sanders e Logan riportano la squadra di Sacchetti a -4 (84-80) a cento secondi dal termine. A 40 dalla fine i punti di differenza diventano due grazie a Brooks e il finale è da brividi. Sulla rimessa dei padroni di casa, Sassari difende bene e conquista l’ultimo possesso: la palla arriva tra le mani di Dyson che, con una penetrazione forse un po’ troppo elaborata, prova il tiro da sotto ma viene fermato dal ferro. Finisce 88-86 per il Nizhny Novgorod che conquista i suoi primi due punti nel Girone A. Sassari torna a casa con una sconfitta ma con la consapevolezza che, giocando così, in Eurolega può starci benissimo.