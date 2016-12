Nba: rinasce Datome, i Pistons abbattono gli Hornets

Per Gigi Datome è arrivato il momento di mettersi in mostra: il cestista sardo gioca 15 minuti segnando 9 punti nella vittoria dei suoi Pistons (104-84) sugli Hornets in preseason Nba. Dopo tanta panchina, coach Van Gundy concede a Datome ampio spazio: l'azzurro lo ripaga con una prestazione convincente. LeBron James, con 26 punti in 24 minuti, trascina i suoi Cavaliers nel successo (98-93) sui Pacers, ancora orfani di Paul George.