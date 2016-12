Maroni "costretto" a premiare l'Olimpia

Premiazione molto faticosa per il governatore Roberto Maroni. Il presidente della Regione Lombardia, accanito tifoso di Varese, ha infatti consegnato un riconoscimento del Consiglio all'EA7 per lo scudetto della scorsa stagione e ricevuto in omaggio la maglia dell'Olimpia, ma poi ha sottolineato il suo disappunto per gli eterni "nemici", mostrando a tutti il pollice verso con un sorriso.