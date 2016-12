Nba, preseason: Pistons ko senza Datome, crollo Lakers

E' solo preseason ma l’atmosfera è già calda in Nba, soprattutto al Verizon Center di Washington dove Wizards e Pistons danno vita a un finale da brividi. Washington mette la freccia a cinque secondi dalla fine con una schiacciata di Seraphin che vale il 90-89, poi Monroe sbaglia il canestro del controsorpasso, Blair dalla lunetta fa 1/2 e D.J.Augustin sulla sirena fallisce la tripla che avrebbe regalato il successo ai Pistons. Nemmeno un secondo sul parquet per Datome, lasciato in panchina da coach Van Gundy.

A Detroit non basta un ottimo Drummond che mette a referto 21 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

Fa rumore il crollo dei Los Angeles Lakers che, alla Citizens Business Bank Arena di Ontario, vengono travolti da Golden State. I Warriors, trascinati da uno Stephen Curry che fa la voce grossa in avvio firmando 12 dei suoi 25 punti complessivi nei primi due minuti e mezzo, si impongono 116-75. Punteggio mai in discussione con Golden State che chiude il primo quarto già sul 39-13 dopo un primissimo parziale di 24-5. Completano la festa Thompson (16 punti) e Lee (14).

Divertente fuori programma quando Price (guardia dei Lakers) perde la scarpa, la raccoglie e la scaglia sorridente contro Igoudala che nel frattempo gli ha rubato il pallone e si sta lanciando a canestro a campo aperto. Il debutto in preseason di Dirk Nowitzki fa bene a Dallas che, all'American Airlines Center, batte Indiana 106-98: il tedesco gioca la prima parte della gara e chiude con 16 punti. Ai Pacers non bastano i 19 di Miles e i 16 di Watson.

Grazie anche a un emblematico 17/25 da tre, Portland ha la meglio sui Clippers al Moda Center: i Blazers vincono 119-114 con 22 punti di Matthews, 19 di McCollum e 16 di Aldridge. I losangelini si consolano con Jamal Crawford che parte dalla panchina, entra e realizza 23 punti in 27 minuti.