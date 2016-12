Nba, preseason: Gallinari super ma Denver ko

Rientro in campo migliore non poteva esserci per Danilo Gallinari dopo il grave infortunio al ginocchio della primavera 2013. Il Gallo non ha potuto evitare la sconfitta dei suoi Denver Nuggets per 97-89 sul campo dei Phoenix Suns, ma la sua prova è stata estremamente convincente per coach Brian Shaw. Danilo, in campo 14 minuti, tutti nel primo tempo, è stato il migliore dei suoi con 17 punti (5 su 9 al tiro e 2 triple) e 4 rimbalzi.