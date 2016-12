Basket, Serie A: Milano espugna Cremona

Buona la prima per l’Olimpia Milano di coach Banchi: la squadra campione d’Italia in carica inizia con il piede giusto il campionato battendo 68-61 la Vanoli Cremona di coach Pancotto nel primo anticipo della nuova stagione. L’Emporio Armani torna a casa con due punti pur non convincendo del tutto sul piano del gioco: nel tabellino finale spiccano i 22 punti di Samuels, vanno in doppia cifra anche Kleiza (13) e Ragland (10).