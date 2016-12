Nba: i Warriors spazzano i Lakers nonostante Kobe

A 10 mesi dalla sua ultima apparizione, Kobe Bryant torna a calcare il parquet dello Staples Center. In una gara di preseason Nba però i Lakers cedono 120-105 ai Warriors nonostante i 15 punti in 23 minuti del Black Mamba. Grandi protagonisti per Golden State sono stati Klay Thompson con 25 punti e Stephen Curry con 20. A Detroit si rivede in campo per 8 minuti Gigi Datome: l’azzurro segna 2 punti nel successo (94-80) dei Pistons sui Bucks.