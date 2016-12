Nba: impresa dell'Alba Berlino, Spurs battuti

Un tiro sulla sirena di Jamel McLean regala all'Alba Berlino una sorprendente vittoria contro i San Antonio Spurs nel test amichevole giocato a Berlino. I tedeschi, finalisti in campionato nella passata stagione, si impongono 94-93 nella prima gara della preseason dei campioni Nba. Esordio amaro per Marco Belinelli (4 punti) e Ettore Messina, da quest'anno assistente di coach Popovich. A San Antonio non bastano i 28 punti di Tony Parker.